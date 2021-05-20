Ремонт участка трассы Р-158 в Починковском районе начнётся 21 мая

Работы стартуют 21 мая. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

В Починковском районе отремонтируют 26 километров дорожного покрытия. Речь идет об участке федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Рабочие заменят изношенный асфальт на участке с 193 по 219 километр. Ремонтная кампания пройдет в два этапа: в 2021 году будет отремонтирован участок с 205 по 219 километра, а в 2022 – с 193 по 205 километр.

К работе подрядчик приступит уже 21 мая. Ремонтные работы будут проходить постепенно на участках протяженностью не более одного километра, в этих местах проезжая часть будет сужена. Также на период проведения работ максимальная скорость вне населенных пунктов составит 50 километров в час, а в населенных пунктах – 40 километров в час.

- При необходимости движение встречных потоков транспорта будет регулироваться в реверсивном режиме, - отмечают специалисты.

В связи с этим нижегородских водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Также автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!