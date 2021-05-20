Запрет на посещение лесов введен в Нижегородской области

Запрет на посещение лесов. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

С 21 по 25 мая в большинстве районов Нижегородской области, а также лесопарковой зоне и в пригородах Нижнего Новгорода ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Напомним, что с 14 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

Ограничения предусматривают следующее:

- гражданам запрещается посещать леса при наступлении IV класса пожарной опасности;

- запрещается проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, населённых пунктов и прилегающих территорий, выжигать траву, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также запрещаются любые иные пожароопасные работы;

- запрещается использовать сооружения для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

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