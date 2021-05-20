Впечатлениями от «Студвесны» в Нижнем Новгороде поделились лауреаты фестиваля

Закрытие фестиваля «Студенческая весна» состоялось в Нижнем Новгороде 19 мая. Фото: Александр Воложанин

В минувшую среду, 19 мая, во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялось закрытие Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В ходе мероприятия прошло награждение лауреатов всех номинаций фестиваля, которые поделились, какой ценой им досталась победа. Об этом сообщает сайт Pravda-nn.ru.

Новым направлением фестиваля в 2021 году стало новое конкурсное направление «Научный слэм», основная цель которого - популяризация науки среди молодежи. Лауреатом первой степени в этой секции стал студент Приволжского медицинского университета Эмиль Крюков. Нижегородец выступил с научной темой, посвященной онкологии.

- У каждого человека есть судьба, и у клеток тоже есть судьба, причем у каждой клетки она уникальна. Тот путь, который выберет клетка - захочет стать нейроном, или клеткой печени, клеткой кожи – и называется клеточной судьбой. Когда клетки случайно сходят со своей траектории развития, и возникает онкология. Но если включить определенные гены, то клетка переключит свой сценарий, чтобы вернуться в своё изначальное состояние, - делится Эмиль.

С шоу мыльных пузырей в номинации «Оригинальный номер» победил нижегородец, студент Мининского университета Вадим Зимин.

- На прошлой Студвесне тоже показывал шоу мыльных пузырей, тогда стал лауреатом второй степени, сейчас первой – расту! – делится впечатлениями участник. - Работы с мыльными пузырями освоил самостоятельно, тренируюсь дома. Уже немного подрабатываю, выступая со своим шоу на праздниках.

Лауреат в номинации «Инструментальное» студент из Твери Никита Радзиевский рассказал, что это был его первый опыт участия в Студвесне и он стал очень запоминающимся.

- В Нижнем Новгороде я впервые, город очень понравился,- делится Никитиа. - Произвело большое впечатление странное сочетание новых домов и старых, а еще у вас есть маленькие уютные парки, у нас такого нет. А какие у вас закаты!

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