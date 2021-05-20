Депутаты Думы обсудили возможные варианты расселения жильцов аварийного дома на улице Краснодонцев

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству на заседании 19 мая 2021 года обсудили меры, которые необходимо предпринять для ликвидации последствий взрыва газа в доме № 17 по улице Краснодонцев, чтобы расселить более 50 семей.

Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов напомнил депутатам, что после взрыва бытового газа летом 2020 года разрушилась часть дома №17 по улице Краснодонцев. Согласно постановлению администрации города, на территории был введен режим чрезвычайной ситуации, дом признан аварийным и подлежащим сносу до конца 2023 года.

«Для оплаты найма жилых помещений в целях временного размещения жителей дома из резервного фонда правительства Нижегородской области было выделено 8 млн 200 тыс. рублей», – отметил глава профильного департамента, пояснив, что в дальнейшем планируется либо выплатить бывшим жильцам дома денежную компенсацию, либо расселить их во вновь построенный дом.

Дмитрий Горбунов также сообщил, что по предварительным оценкам на контраварийные меры, чтобы жильцы смогли забрать из квартир личные вещи, необходимо почти 18 млн рублей: «С жителями будет решаться вопрос о возможной выплате компенсаций вместо проведения строительно-монтажных контраварийных работ».

По итогам обсуждения было принято решение направить обращение от постоянной комиссии по городскому хозяйству в адрес депутатов Государственной Думы ФС РФ от Нижегородской области, входящим в комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, а также в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области и администрацию Нижнего Новгорода по вопросу скорейшего решения проблемы жильцов дома на Краснодонцев, 17.

«Вопрос о взрыве бытового газа в жилом доме на улице Краснодонцев вызвал большой резонанс. Он значим не только для пострадавших, но и в целом для всех жителей города. Люди хотят знать, какие меры администрация города готова предпринять, чтобы ликвидировать последствия подобных вещей», – подвел итоги заседания глава профильной комиссии Карим Ибрагимов.