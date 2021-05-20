Авиакомпании увеличивают число авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург

По маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» будет летать больше самолетов. Новые полёты будет совершать авиакомпания «Россия», а дополнительные рейсы запланированы авиакомпанией «Nordwind» совместно с Pegas Fly. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Авиаперевозчик «Россия» приступит к совершению рейсов по направлению в Санкт-Петербург с 31 мая. Полёты планируется выполнять ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 13:25.

С начала лета компания «Nordwind» увеличивает вдвое частоту выполняемых вечерних рейсов в Санкт-Петербург. Сейчас в полетной программе авиакомпании есть утренние и вечерние рейсы по пятницам и воскресеньям.

Уже с 3 июня добавятся новые рейсы по четвергам и субботам. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 17:40. В культурную столицу можно будет добраться на самолётах Embraer 190, которые вмещают 110 пассажиров.

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