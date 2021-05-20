Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 20 мая

В ближайшие 1-3 часа в Нижнем Новгороде и местами по области прогнозируются грозы, ливни, град. Ожидаются и отдельные порывы юго-восточного ветра до 13-18 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Неблагоприятное погодное явление продержится до конца сегодняшнего дня, а также в первую половину ночи 21 мая.

В связи с объявленным экстренным предупреждением, на территории Нижегородской области прогнозируется увеличение числа чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

Нижегородцам стоит помнить, если вы оказались на улице во время сильного порывистого ветра, то нужно постараться укрыться от него в ближайшем здании. Во время таких погодных условий ни в коем случае нельзя находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций и легких построек. Также не стоит оставлять автомобили в близости от них.

Во время грозы не стоит прятаться под деревьями, также лучше держатся в стороне от высоких металлических конструкций. Рекомендуется укрыться от непогоды в ближайшем доме или магазине. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

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