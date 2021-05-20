Против мужчины, который увел 6-летнего нижегородца, возбудили уголовное дело

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде в отношении мужчины, который увел из двора шестилетнего Артема В., возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Напомним, мальчик пропал в понедельник, 17 мая, в самом центре города. В тот день он не пошел в детский сад, а отпросился у мамы погулять один во дворе. Однако домой ребенок так и не вернулся, в связи с чем мать обратилась в полицию. Были срочно начаты поиски, которые продолжались около 12 часов. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мальчик ушел с каким-то мужчиной. Артема нашли поздней ночью на окраине города, за 10 километров от дома, он был в компании того самого человека. Как выяснилось, все это время малыш находился с ним.

«Допрошенный в качестве потерпевшего мальчик пояснил, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним прогуляться по городу Нижнему Новгороду, вечером он захотел вернуться домой. Однако мужчина не отвел его», - рассказали в СК.

Странного мужчину задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Как выяснилось, этот человек приехал в Нижний Новгород из города Первоуральск Свердловской области.

Видимых следов насилия на теле ребенка обнаружено не было, однако судебная психолого-психиатрическая экспертиза все же будет проведена. Также в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам.

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По данным правоохранительных органов, незнакомца зовут Павел С., ему 35 лет, и он не имеет ни постоянного места жительства, ни работы. К тому же, ранее он был судим за преступления против собственности (подробности).