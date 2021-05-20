У 142 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 20 мая 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 116 527 человек. За последние сутки был выявлено 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 90 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 111 663 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 465 - за последние сутки умерло ещё восемнадцать нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (3 312 человек), Санкт-Петербург (791 человек), Московская область (727 человек), Ростовская область (196 человек), Воронежская область (143 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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