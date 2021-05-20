Движение по ул. Мориса Тореза в Нижнем Новгороде запретят с 21 по 24 мая

Движение транспорта на участке улицы Мориса Тореза в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд транспорта будет запрещен напротив дома №31. Ограничения будут действовать с 08:00 21 мая до 23:59 24 мая 2021 года.

На время проведения ремонта изменится маршрут автобуса А-92, он будет ходить по улице Куйбышева и Сормовскому шоссе. Троллейбусы №3, 10 и 25 из депо и в депо будут следовать через Сормовское и Московское шоссе.

Нижегородским водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что в период с 21 по 24 мая изменится движение и на участке улицы Мокроусова.

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