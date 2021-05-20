ТРЦ «РИО» эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе

Утром 20 мая в Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТРЦ «РИО». Сейчас на месте работают специальные службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Причиной эвакуации стало сообщение о взрывном устройстве, - пояснили в ведомстве. – Оно поступило в 10:21.

Известно, что по системе оповещения нижегородцев просили незамедлительно покинуть торгово-развлекательный центр и отойти на безопасное расстояние. За это время на место происшествия по адресу Московское шоссе (№12) прибыли 8 единиц техники и 24 специалиста.

В здании сейчас работают кинологи с собаками и сотрудники полиции. Они обследуют территорию.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, что 4 мая ложная тревога стала причиной эвакуации 4700 посетителей торгово-развлекательного центра «Мега» в Нижнем Новгороде.

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