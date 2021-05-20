ТРЦ «РИО» эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе

Утром 20 мая в Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТРЦ «РИО». Сейчас на месте работают специальные службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
- Причиной эвакуации стало сообщение о взрывном устройстве, - пояснили в ведомстве. – Оно поступило в 10:21.
Известно, что по системе оповещения нижегородцев просили незамедлительно покинуть торгово-развлекательный центр и отойти на безопасное расстояние. За это время на место происшествия по адресу Московское шоссе (№12) прибыли 8 единиц техники и 24 специалиста.
В здании сейчас работают кинологи с собаками и сотрудники полиции. Они обследуют территорию.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий.
Напомним, что 4 мая ложная тревога стала причиной эвакуации 4700 посетителей торгово-развлекательного центра «Мега» в Нижнем Новгороде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!