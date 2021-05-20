Закрытие фестиваля «Студенческая весна» состоялось в Нижнем Новгороде 19 мая

Церемония закрытия фестиваля «Российская студенческая весна». Фото: Кирилл Мартынов

Торжественная церемония закрытия XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прошла в Нижнем Новгороде 19 мая. В ходе мероприятия были объявлены имена победителей и лауреатов фестиваля. Об этом сообщают организаторы.

На суд жюри было представлено 1246 конкурсных работ, что стало абсолютным рекордом за 29 лет существования фестиваля.

Обладателями гран-при в общекомандном зачёте стала Саратовская область. Первое место в общекомандном зачёте получила делегация из Кемеровской области, второе – Республика Татарстан, третье – Пермский край.

Всего в конкурсной программе участвовало 3 500 талантливых студентов из 77 регионов страны. Все они боролись за победу в таких направлениях, как: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео», «Арт».

- Очень много положительных отзывов поступило о «Студенческой весне», и могу сказать, что в Нижний Новгород в эти дни вернулся дух чемпионата мира по футболу, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Именно такое настроение нам хочется сохранить в год 800-летия Нижнего Новгорода. Чтобы те, кто приезжали сюда, увидели Нижний и полюбили его.

Также стало известно, какие регионы примут юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2022 году. Так, Самарская область примет «Студвесну» для вузов, Челябинская область - для профессиональных образовательных организаций.

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