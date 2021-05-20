Движение на участке ул. Мокроусова в Нижнем Новгороде ограничат с 21 по 24 мая

Движение транспорта по улице Мокроусова в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги от дома № 9 до дома №11. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 20:00 21 мая до 06:00 24 мая 2021 года. Запрет на проезд транспорта связан с проведением ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что сегодня, 20 мая, в 18:00 для проезд транспорта будет перекрыта дорога по улице Ильинской в районе дома №52 на улице Максима Горького. Кроме того, движение трамваев изменится на этом участке дороги.

Также мы соощали, что движение по улице Стрелка в Нижнем Новгороде частично ограничили до 15 июля. Там проводится ремонт на инженерных сетях.

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