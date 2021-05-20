Выбран подрядчик для II этапа благоустройства сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде

Благоустройством второй очереди сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде займётся ООО «Горстрой». Финансирование работ обойдется в 54, 7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию и провести строительно-монтажные работы.

Обновлению подлежит территория сквера им. Свердлова в границах домов по улице Большая Покровская (№ 20Б), улице Грузинская (№30А), улице Алексеевская (№17–23), а также улице Октябрьская (№9Б, 11, 13).

Согласно проекту, здесь появится зона для проведения культурных мероприятий, воркаут-площадка с тренажерами и велопарковка. Также планируется установка общественного туалета, оборудование дополнительного освещения. Будет по-новому оформлена и входная зона с улицы Алексеевской.

Все работы по благоустройству должны завершиться в октябре 2021 года.

Напомним, открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова состоялось в декабре 2020 года. Так, на пересечении Большой Покровской и Октябрьской улицы было полностью заменено мощение, а также обновлено озеленение.

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