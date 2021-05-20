«Зелёный Марафон» пройдет в Нижнем Новгороде 5 июня

Зелёный марафон пройдёт на площадке «Спорт Порт» стадиона «Нижний Новгород» 5 июня. Мероприятие пройдёт во Всемирный день окружающей среды. Об этом сообщили организаторы.
Основными забегами станут соревнования на дистанциях 4,2 километра и 10 километров. Также будет представлены такие дисциплины, как скандинавская ходьба на 4,2 километра, детские забеги на 420 метров и инклюзивный забег.
Кроме того, мероприятие будет включать в себя экологические акции, мастер-классы, множество развлечений и грандиозный концерт.
Одной из главных целей проведения марафона стало привлечение внимание к проблемам экологии.
Поучаствовать в марафоне могут как спортсмены-профессионалы, так и любители. Пройти регистрацию на мероприятие и ознакомиться с условиями участия можно на сайте.
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