За последние 5 лет в Нижегородской области не допущено крупных лесных пожаров

В ходе встречи обсуждались вопросы охраны лесов и ведения лесного хозяйства в регионе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе обсуждений было отмечено, что половину территории Нижегородской области занимают леса, поэтому вопросы их охраны и ведения лесного хозяйства в регионе крайне важны.

- Это накладывает на нас особую ответственность по многим направлениям. Одно из важнейших – охрана лесов от огня. На протяжении последних 5 лет в области не допущено крупных лесных пожаров, - поделился глава региона.

Таких результатов удалось добиться благодаря целостной системе видеомониторинга, которая включает использование квадрокоптеров и 93 камер видеонаблюдения. Кроме того, на базе диспетчерской службы создан Центр мониторинга лесных пожаров.

Для борьбы с незаконной вырубкой деревьев в Нижегородской области обновили лесопатрульную технику, оснащённую системами ГЛОНАСС и радиосвязью.

- Регион активно наращивает объемы софинансирования по основным мероприятиям. Это несопоставимо с тем, что было ранее. Главное - не останавливаться на достигнутом, - подчеркнул Иван Советников.

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