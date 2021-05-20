Электричество отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 мая

Сегодня, 20 мая, сразу два района Нижнего Новгорода затронуло частичное отключение света. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
Без света с 09:00 до 17:00 остались жители Автозаводского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Лескова (№ 40, 42, 42а, 44, 46).
В Московском районе без электричества с 08:00 до 17:00 остались дома по улице 50 лет Победы (№ 17, 19, 21, 23, 25).
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде этим летом – проверьте, где в списке Ваш дом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!