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Общество20 мая 2021 9:36

Электричество отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 мая

Причина в проведении плановых работ на системах ЖКХ
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Сегодня, 20 мая, сразу два района Нижнего Новгорода затронуло частичное отключение света. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 17:00 остались жители Автозаводского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Лескова (№ 40, 42, 42а, 44, 46).

В Московском районе без электричества с 08:00 до 17:00 остались дома по улице 50 лет Победы (№ 17, 19, 21, 23, 25).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде этим летом – проверьте, где в списке Ваш дом.

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