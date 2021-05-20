Суд частично удовлетворил иск о закрытии полигона ТБО в Балахне

Сормовский районный суд частично удовлетворил иск с требованием закрыть полигон ТБО в Балахне. С таким исковым заявлением в декабре 2020 года в суд обратились шестеро местных жителей – им пришлось доказывать, что свалка может нанести непоправимый вред здоровью.

Балахнинский полигон ТБО работает с 2008 года, хотя разрешения на ввод объекта в эксплуатацию получено не было.

«Проектная мощность на 160 000 тонн и вместимость 4 000 000 тонн рассчитана в отсутствие проведенных инженерных изысканий, разработанной проектной документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Дренажно-канализационная система на полигоне отсутствует», - пояснили в суде.

Кроме того, истцы полагают, что сюда свозят отходы 2-го класса опасности, что запрещено правилами.

«Решением Сормовского районного суда Нижнего Новгорода от 19 мая 2021 года исковые требования к АО «Управление отходами-НН» удовлетворены частично», - сообщается на сайте суда.