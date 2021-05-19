Открытие навигации «Валдаев» по Нижегородской области состоится 20 мая

Навигация для «Валдаев 45Р» в Нижегородской области откроется 20 мая в День Волги, этот праздник отмечается по всей стране с 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Суда на подводных крыльях будут следовать по маршрутам «Нижний Новгород – Городец» и «Нижний Новгород – Макарьево».

- Надеюсь, что благодаря навигации судов на подводных крыльях и нижегородцы, и гости, которые приедут к нам на 800-летие, по-новому оценят красоту великой реки и туристический потенциал районов региона, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, в свой первый рейс в Чкаловск «Валдай» отправится в 13:00, а обратно пойдет в 18:00. А вот в Городец судно отчалит в 13:30, а возвращение в Нижний Новгород запланировано на 17:00.

По одному рейсу по маршрутам «Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород» и «Нижний Новгород – Чкаловск – Нижний Новгород» состоится 21 мая.

В выходные запланировано по два рейса. Известно, что 22 мая «Валдаи» отправятся в Чкаловск в 08:00 и 12:45, а обратно в Нижний Новгород в 13:00 и 17:45. А 23 мая судно отправится в Чкаловск в 13:00, а обратно в 18:00.

По маршруту «Нижний Новгород – Городец» судно на подводных крыльях пойдет в 08:30 и 16:00, а по маршруту «Городец – Нижний Новгород» 22 мая в 11:30, а 23 мая в 12:00 и 19:00.

Этим летом планируются пассажирские рейсы до Макарьево, а также по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе.

- Продолжается проработка рейсов в Дзержинск и Юрьевец, - уточнили в нижегородском министерстве транспорта и автомобильных дорог.

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