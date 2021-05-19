Прокуратура начала проверку по факту инцидента в Кстовской ЦРБ

Кстовская городская прокуратура начала проверку по факту инцидента, произошедшего с пациентом местной ЦРБ. Там накануне женщина пыталась на больничной каталке довезти мужа-инвалида домой в соседнее село после отказа в госпитализации.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения прав граждан при оказании медицинской помощи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 мая на улице в Кстове заметили женщину, везущую по дороге больничную каталку с лежащим на ней мужчиной. Как она объяснила прохожим, ее супруга доставили с болями на скорой в больницу, однако причин для госпитализации не нашлось, а в транспортировке до дома им якобы отказали.

Эта история попала в сеть, и к проблеме быстро подключились министр здравоохранения Нижегородской области и главврач Кстовской ЦРБ.