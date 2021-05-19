Не менее 51,7 тысячи кв. м нового жилья построят в Нижнем Новгороде до 2027 года

Не менее 51,7 тысячи квадратных метров нового жилья построят в Нижнем Новгороде за период с 2020 по 2027 год. Строительство объектов проведут в Московском, Нижегородском и Советском районах. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.
Договора о развитии застроенных территорий заключены на общую сумму 80,5 миллионов рублей. Кроме того, будет улучшены жилищные условия 137 семей, которые проживают в 14 аварийных домах подлежащих расселению.
Стоит отметить и то, что в городе появится примерно 14 тысяч квадратных метров зданий под офисы и административные нужды.
– Вопрос с новой процедурой комплексного развития территории жилой застройки остается открытым, – подчеркнул председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов. – Сейчас необходимо разработка нормативно-правовой базы – как федеральных подзаконных актов, так и на уровне региона и муниципалитета.
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