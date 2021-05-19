«Валдай-45Р» совершил пробный рейс из Нижнего Новгорода в Юрьевец

«Валдай-45Р» совершил пробный рейс по новому напрвлению. Фото: администрация Юрьевецкого района
Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершило первый пробный рейс по маршруту «Нижний Новгород – Юрьевец» во вторник, 18 мая. Об этом сообщается на официальной странице администрации Юрьевецкого района в соцсети «ВКонтакте».
Первыми пассажирами на новом направлении стали руководители компании ООО «Водолёт» и глава Юрьевецкого района Сергей Жубаркин. В настоящее время обсуждения по открытию нового маршрута продолжаются.
В ходе необычной встречи специалисты судоходной компании осмотрели причальную стенку в Юрьевецком порту, а также обсудили вопросы транспортной безопасности.
Напомним, ранее мы сообщали, что в правительстве Нижегородской области уже подтвердили намерения по открытию новых маршрутов, по которым смогут курсировать судна.
- Прорабатывается вариант открытия межрегиональных рейсов по маршрутам Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец в Ивановской области и Нижний Новгород – Юрино в Республике Марий Эл, - добавил Глеб Никитин.
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