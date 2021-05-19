Навалы мусора ликвидируют в Нижегородской области до конца недели

В Минэкологии области состоялось еженедельное селекторное совещание с региональными операторами. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мусорные навалы с контейнерных площадок Нижегородской области должны ликвидировать до 24 мая. Такое поручение дал региональный министр экологии Денис Егоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проблемы с не вывезенным мусором и навалами отходов возникли в связи с пиковыми нагрузками служб. Последствия будут устранять регоператоры совместно с муниципалитетами.

- В данном вопросе нельзя перекладывать ответственность друг на друга. Я дал поручение привести места накопления отходов в порядок и следить за их чистотой более эффективно, - подчеркнул Денис Егоров.

В тех местах, где к концу недели ситуация не изменится, инспекторы экологического надзора приступят к административному воздействию на нарушителей.

Напомним, что в начале весны серьезная проблема с вывозом мусора сложилась в Нижнем Новгороде. Город буквально тонул в мусоре, так как спецмашины не могли проехать во дворы из-за нерасчищенных дорог.

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