Памятник Владимиру Ивановичу Далю будет установлен в Нижнем Новгороде

Памятник создателю «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимиру Ивановичу Далю будет установлен в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде 19 мая 2021 года.

С предложением об увековечении в Нижнем Новгороде памяти писателя, лексикографа и военного врача обратился Фонд сохранения культурного наследия В.И. Даля.

Как отмечается в ходатайстве, вклад Даля в развитие Нижегородской губернии и России очень высок. Будучи с 1849 по 1859 гг. управляющим Нижегородской удельной конторой, он основал первые в стране профессионально-технические училища, открыл больницы и школы, проводил реформирование суда и полиции, участвовал в развитии Нижегородской ярмарки, готовил народное ополчения для обороны Крыма. Именно в Нижнем Новгороде были созданы основные труды писателя.

Памятник Далю предлагается установить на Верхне-Волжской набережной у дома №24 корпус 1 по улице Минина.

Как сообщил один из инициаторов установки памятника, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, бронзовый бюст на гранитном постаменте будет изготовлен до конца июля и может быть открыт в рамках праздничных мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Совместно с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова фонд планирует выпустить книгу о Дале и проводить обучающие квесты для молодежи.

Член комитета Александра Шарова, возглавляющая некоммерческую организацию культуры «Нескучный Нижний», отметила, что личность В.И. Даля стала очень интересна молодому поколению. Во многом этому способствовала книга Юлии Яковлевой «Даль» в жанре мистического триллера, которая очень популярна на подкаст-площадках. Она подчеркнула, что пока в Нижнем Новгороде память писателя увековечена только мемориальной доской на фасаде дома № 25 на Большой Печерской улице.

Председатель городской Думы, сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев поддержал инициативу об установке памятника, отметив, что память о нижегородском периоде жизни великого лексикографа должна быть достойно сохранена. «Владимир Иванович Даль прожил в Нижнем Новгороде 10 лет, и за это время успел сделать многое и для губернии, и для русской словесности. Именно здесь он завершил свою многолетнюю работу по собиранию русских пословиц, трудился над своим главным детищем «Толковым словарем живого великорусского языка». Он проявил себя как меценат, поддерживал местные таланты. На его знаменитых творческих «четвергах» собиралась вся нижегородская интеллигенция. Уверен, что открытие памятника Далю станет прекрасным подарком к 800-летию Нижнего Новгорода и 220-летию писателя», – прокомментировал Олег Лавричев.

Также члены Комитета единогласно поддержали предложение правительства Нижегородской области об увековечении памяти великого святого благоверного князя Александра Невского. Памятник работы Народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука будет установлен у южного фасада кафедрального собора Александра Невского.

Комитет рекомендовал городской Думе принять решения об увековечении памяти В.И. Даля и князя Александра Невского на ближайшем заседании.