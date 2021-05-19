Кишечную палочку нашли в пломбире в Нижнем Новгороде

В ванильном пломбире в Нижнем Новгороде нашли бактерии кишечной палочки. Об этом сообщили в нижегородском референтном центре Россельхознадзора.

- Исследования проводились сверх государственного задания, - рассказали в ведомстве. -

В молочной промышленности бактерии группы кишечной палочки являются одним из основных нормируемых показателей безопасности для всех без исключения молочных продуктов. Наличие кишечной палочки приводит к пищевым отравлениям. А если будут обнаружены патогенные штаммы этой группы, то это может привести к пищевым токсикоинфекциям.

По данным центра, кишечная палочка также может стать причиной порчи молочных продуктов. А это в свою очередь негативно влияет на выход продукции и срок годности.