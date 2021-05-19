Движение трамваев изменится в Нижнем Новгороде с 20 по 24 мая

Изменится движение трамваев. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта по исторической части Нижнего Новгорода временно ограничат. С 18:00 20 мая до 06:00 24 мая проезд транспорта запретят по улице Ильинской в районе дома №52 на улице Максима Горького. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Известно, что на данной территории будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Объездные пути перекрытого участка будут организованы по улицам Максима Горького, Малой Ямской и дублёру улицы Красносельской.

На время ремонта движение трамвая №1 будет полностью прекращено. А трамвай №2 будет ходить от остановки «Площадь Лядова» по улице Белинского, площади Сенной, улице Большой Печерской, улице Пискунова до остановки «Черный пруд» и обратно.

В оба направления по улице Красносельской, улице Белинского, площади Сенной, улице Большой Печерской, улице Пискунова будет ходить трамвай №21. Кроме того, на целые сутки (с 18:00 20 мая до 18:00 21 мая) маршрут трамвая №5 сократят до остановки «Улица Кулибина».

Напомним, что со 2 мая до 10 июня ограничено движение на пересечении улицы Ветеринарной (со стороны проспекта Гагарина) с улицей Пушкина (со стороны улицы Тимирязева). В связи с этим в выходные дни с 18:00 21 мая до 06:00 24 мая трамвай №5 ходит по маршруту №19 «Мыза - Трамвайное депо № 1».

А трамвай №18 ходит от «Площади Лядова» до остановки «Лапшиха».

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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