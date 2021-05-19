В 21 районе Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 муниципалитете.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 116 385 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 50 686 зараженных, а остальные 65 699 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 563 человека) и на Бору (5 757 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (115 человек) и Спасском районе (167 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 372

Ленинский – 7 692

Советский – 7 158

Московский – 5 393

Сормовский – 5 260

Канавинский – 5 251

Приокский – 3 901

Нижегородский – 3 659

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