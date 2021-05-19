Ещё 137 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 19 мая 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 116 385 человек. За последние сутки было выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 98 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 111 573 жителя региона.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 447 - за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 096 человек), Санкт-Петербург (784 человека), Московская область (697 человек), Ростовская область (198 человек), Воронежская область (141 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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