По договорам о развитии застроенных территорий в Нижнем Новгороде построено 500 тыс. кв метров нового жилья

Постоянная комиссия городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре на заседании 18 мая 2021 года рассмотрела результаты реализации муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде.

Как сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов, в 2020 году проведено 10 аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ). По их результатам заключены четыре договора о РЗТ в Московском, Нижегородском и Советском районах на общую сумму 80,5 млн рублей. Во исполнение данных договоров в период 2020-2027 гг. будет расселено 14 домов, улучшат жилищные условия 137 семей, в результате реновации данных территорий будет построено не менее 51,7 тыс. кв. м нового жилья, а также около 14 тыс. кв. м административно-офисных помещений. Всего в период с 2007 года по май 2021 года администрацией города было заключено 129 договоров по РЗТ, из них 12 договоров полностью исполнены, 27 договоров расторгнуты по разным причинам. Из остальных 90 договоров срок истек по 27.

Директор профильного департамента отметил, что с января 2021 года внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым процедура развития застроенной территории заменяется на комплексное развитие территории жилой застройки.

«Развитие застроенных территорий показало себя действенным инструментом. В период с 2007 года по договорам РЗТ в бюджет города поступило 1,8 млрд рублей и построено объектов общей площадью полмиллиона квадратных метров, – отметил председатель постоянной комиссии Михаил Иванов. – Вопрос с новой процедурой комплексного развития территории жилой застройки остается открытым. Сейчас необходимо разработка нормативно-правовой базы – как федеральных подзаконных актов, так и на уровне региона и муниципалитета. Это вопрос очень важный, потому что обязанность по обеспечению комфортным жильем и расселению аварийного фонда возложена на город».

Михаил Иванов также рассказал, что к нему регулярно поступают обращения по поводу расселения домов при строительстве транспортной развязки на улице Циолковского.

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин пояснил, что жилые помещения, которые находятся в соцнайме, будут возмещаться согласно закону, а те, что находятся в частной собственности, будут выкуплены по оценочной стоимости.