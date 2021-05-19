Вопрос открытия школы для особых детей обсудили в Дзержинске

Проект детского сада для детей с особенностями развития в Дзержинске стал финалистом регионального этапа конкурса лучших социальных проектов 2020 года. Фото: пресс-служба города Дзержинска

В понедельник, 17 мая, представители администрации города совместно с депутатами думы города Дзержинска посетили дошкольное образовательное учреждение медико-педагогического сопровождения «Академия». Главной целью визита стал осмотр помещения, занимаемого детским садом в настоящее время, а также обсуждение вопроса о выделении некоммерческой организации второго помещения, в котором по инициативе родителей дошкольников планируется открыть частную коррекционную школу.

Социально ориентированная некоммерческая организация «Академия» была создана в марте 2020 года и благодаря поддержке главы города Ивана Носкова получила в безвозмездное пользование помещение для открытия сада для детей с особенностями развития на пр-те Ленина, 31. Главная задача проекта – коррекция речи и поведения детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении занимаются 38 воспитанников. По словам руководителя организации Елены Вагановой, на выходе из детского сада около 90% детей с ранним детским аутизмом или множественными патологиями начинают разговаривать, выстраивая полные предложения и отвечая на вопросы, что является для них большим успехом.

«Мы заботимся о наших воспитанниках с ранних лет, хорошо знаем все особенности их поведения, речи, питания и хотели бы сопровождать ребят чуть дольше, и после их выхода из дошкольного возраста. Поэтому пришли к решению, что при учреждении необходимо открыть еще и частную начальную школу. Заявки в первый класс уже есть, в том числе и на следующий учебный год», - поделилась Елена Ваганова.

Проект детского сада для детей с особенностями развития в Дзержинске стал финалистом регионального этапа конкурса лучших социальных проектов 2020 года. Детский сад «Академия» и его коллектив были удостоены диплома Правительства Нижегородской области.

Для размещения будущей школы комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города планирует выделить помещение по адресу ул. Октябрьская, 35 Б. Как пояснил председатель КУМИ Максим Рабин, оно находится в рабочем состоянии и требует лишь косметического ремонта. По итогам предварительного осмотра здания Елена Ваганова и председатель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Думы города Дзержинска Сергей Елизаров тоже отметили хорошее состояние помещений здания и его пригодность для размещения будущей школы, а также отметили важность подобных социальных инициатив для города.

Окончательно вопрос о выделении помещения будет решен на ближайшем заседании Думы города Дзержинска.