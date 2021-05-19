Готовность «Школы 800» в Нижнем Новгороде составляет 76%

Создание образовательного центра завершится к сентябрю 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство «Школы 800» в Нижнем Новгороде продолжается, готовность объекта на данный момент составляет 76%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что монолитные работы выполнены на 88%, а кирпичная кладка - на 73%. Рабочие уже приступили к монтажу фасадных конструкций и внутренних перегородок.

- Строительство объекта контролируется ежедневно, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы по подключению всех корпусов «Школы 800» к сетям водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения тоже почти завершены. На обектах уже созданы системы холодного водоснабжения, а внутренние сети горячего водоснабжения и отопления выполнены почти наполовину.

Напомним, новый образовательный центр будет рассчитан на 4,5 тысячи мест. Он будет состоять из нескольких корпусов. Один из них будет работать в Сормовском районе, другой – на Южном бульваре, третий – в микрорайоне Верхние Печеры. Кроме того, на Бору заработает центр дополнительного образования.

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