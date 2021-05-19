Восемь школ планируют построить в Нижнем Новгороде в 2023-2024 годах

Восемь школ в Нижнем Новгороде планируется построить с помощью концессии. Строительство объектов запланировано на 2023-2024 года. Об этом сообщает «Newsroom 24» со ссылкой на директора городского департамента строительства и капитального ремонта Дмитрия Горбунова.

Так, новое образовательные учреждения на 700 человек могут появиться в жилых комплексах «Цветы-1» и «Новая Кузнечиха» уже в 2023 году. В этот же период рабочие займутся возведением школы на 400 мест на улице Украинской, ещё один объект разместится в жилом комплексе «Зенит» и примет 1600 учеников.

В 2024 году школы на 1100 человек хотят построить для жителей жилого комплекса «Торпедо» и микрорайона «Мончегорский». Ещё одно учреждение на 405 школьников будет построено на улице Вязниковской, а в ЖК «Белый город» школа будет вмещать 800 человек.

- При заключении концессионного соглашения возможно предоставление субсидии из федерального бюджета, - подчеркнул Дмитрий Горбунов. - В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

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