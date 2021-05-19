Работу системы оповещения проверят в Нижнем Новгороде 20 мая

В четверг, 20 мая, в Нижнем Новгороде будут проводить проверку оповещения жителей через систему «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Нижегородцы должны быть готовы к тому, что включение сирен - это испытание сопряжения комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) с аппартно-программным комплексом (АПК) «Безопасный город» Нижегородской области.

Горожанам следует соблюдать спокойствие, услышав голосовые сообщения и звук сирен.

Напомним, что в Нижнем Новгороде планируется внедрение московской системы распознавания лиц. Так, с 2014 года в области реализуется проект «Безопасный город» и была создана система видеонаблюдения, в которую вошли 602 камеры наблюдения. Более того, эта система включает 204 пульта экстренной связи «Гражданин – Полиция» и 30 интерактивных панелей.

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