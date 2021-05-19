С 19 мая открываются прямые авиарейсы Нижний Новгород - Баку

С 19 мая из Нижнего Новгорода возобновятся прямые авиарейсы в Баку. Направление будет обслуживать компания «Nordwind» совместно Pegas Fly. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Так, в Азербайджан можно будет добраться на самолётах Embraer 190, которые вмещают 110 пассажиров. Полёты будут совершаться один раз в неделю.

Первое отправление из Нижнего Новгорода планируется уже сегодня, 19 мая, в 23:40, а прибытие в международный аэропорт им. Гейдара Алиева в 03:25. Обратный перелет: вылет из Баку – в 04:25, прибытие в Нижний Новгород – в 06:30. Время указано местное для каждого аэропорта.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.

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