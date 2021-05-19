Более 312 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 312,5 тысячи жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, свыше 252 тысяч человек получили две дозы вакцины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, проблем с вакциной в регионе нет.

«Вакцины у нас предостаточно, все мы видим, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, очень важно не допустить третьей волны в нашем регионе. Всех еще раз призываю к вакцинации», - заявил он.

Напомним, в Нижнем Новгороде откроется три дополнительных пункта вакцинации от COVID-19: в детской городской поликлинике №19, детской городской клинической больнице №27 «Айболит» и торговом центре на ул. Гордеевской, 7а. Вакцинировать здесь будут граждан старше 18 лет.

За последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 135 нижегородцев, 9 человек скончались.