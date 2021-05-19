Зеленский съезд укрепили с помощью 366 свай. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Зеленский съезд в Нижнем Новгороде укрепили с помощью подпорных стен и свай. Это поможет защитить склон от оползней, которые здесь периодически происходят.

Напомним, оползень сошел здесь 10 мая 2020 года на участке от Коромысловой до Тайницкой башни кремля. Причинами стали активность склонов, воздействие осадков и подземных вод, а также отсутствие нормальной системы водоотведения.

«В конце прошлого года был реализован комплекс первичных противоаварийных мероприятий по устранению оползня, а также комплекс противооползневых работ по укреплению всего склона - возведено 4 подпорные стены c основанием из 366 свай глубиной от 4 до 15 метров. В этом году продолжаем реконструировать и благоустраивать Кремлевский бульвар», - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Сейчас на бульваре ведется реконструкция двух участков – от Кладовой до Коромысловой башни и от Коромысловой до Тайницкой. Кроме того, будет создан новый участок бульвара, который пройдет от Зачатьевской башни к Чкаловской лестнице – то есть весь кремль можно будет обойти снаружи. Также здесь планируется восстановить старинное ограждение.

Реконструкция Кремлевского бульвара должна завершиться к 30 июля 2021 года. На работы выделено 100 миллионов рублей.