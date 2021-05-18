Судьбу здания Ярмарочной купеческой больницы обсудили в Нижнем Новгороде

Будущее здания Ярмарочной купеческой больницы и ещё 14 ветхих домов Нижнего Новгорода обсудили члены экспертного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Градозащитники изучили историческую и архитектурную ценность зданий, а затем высказали своё мнение о сносе, консервации или реставрации каждого объекта.

Так, эксперты согласились, что двухэтажные бараки на улице Большой Печёрской(№ 85б и 85б-1) ценности не имеют и могут быть снесены. Такое же решение было принято насчет домов на улице Белинского (№29а).

Под снос пойдет и дом №23 по улице Чкалова, однако сначала было рекомендовано демонтировать и сохранить декор здания. Другое будущее будет и у дома №5а по улице Комарова, эксперты считают, что его нужно воссоздать.

Никакого решения о домах на улице Большой Печёрской (№34) и Советской (№23/2) принято не было. Градозащитникам понадобилось изучить дополнительные материалы.

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