32 мероприятия по проекту «Оздоровление Волги» реализуют в Нижегородской области до 2024 года

Губернатор принял участие в открытии локальных очистных сооружений на предприятии «СИБУР-Кстово». Фото: Кирилл Мартынов

До 2024 года на территории Нижегородской области будет реализовано 32 мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». На эти цели выделено около 16,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В 2021 году ведется реализация 17 объектов, 8 из них в этом году планируется уже ввести в эксплуатацию, - поделился глава региона Глеб Никитин. - Новые объекты появляются даже там, где их никогда не было.

Например, сегодня, 18 мая, новые локальных очистных сооружений открыли на предприятии «СИБУР-Кстово». На реализацию этого экологического проекта компания потратила около 1,5 миллиарда рублей.

- Это позволит более уверенно планировать развитие предприятия в соответствии с новыми стандартами и требованиями. Мне хочется также поблагодарить Росприродназор за активную позицию в этом направлении, - отметил губернатор.

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