Нижегородский завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузов для ГТЛК

Фото: Instagram Михаила Першина

Завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде получил контракт на строительство 11 сухогрузов проекта RSD59. Об этом на своей странице в Instagram сообщил генеральный директор предприятия Михаил Першин.

Строить серию судов будут для «Государственной транспортной лизинговой компании». В соответствии с условиями двустороннего договора, завод обязуется поставить все суда заказчику в 2022 году.

- Этот заказ обеспечит полную загрузку мощностей предприятия, - подчеркнул Михаил Першин.

Напомним, что в настоящее время «Красное Сормово» занимает лидирующую позицию по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий. В среднем наш завод выпускает по судну в месяц

Важно упомянуть, что ранее нижегородский завод построил четыре серии аналогичных судов для ПАО «ГТЛК».

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