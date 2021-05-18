Министр культуры Нижегородской области заработал 4,194 млн рублей за 2020 год

Заместитель председателя правительства Нижегородской области и министр культуры региона Олег Беркович заработал 4,194 миллиона рублей за 2020 год. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте правительства.

В собственности у министра находится огромная квартира площадью 395,3 квадратных метров а в пользовании ещё три квартиры – 50, 75 и 117 квадратных метров. Также на Олега Берковича зарегистрирован автомобиль марки Cadillac Escalade K2XX.

Все объекты недвижимости расположены в границах Российской Федерации.

У несовершеннолетних детей Олега Берковича нет собственности: в пользовании только квартира площадью в 75 квадратных метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Блоцкий стал самым богатым депутатом Госдумы от Нижегородской области. За 2020 год он заработал 284,36 миллиона рублей.

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