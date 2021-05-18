Городская Дума и НГЛУ им. Добролюбова создадут межвузовское дискуссионное пространство

Олег Лавричев высоко оценил опыт международной деятельности НГЛУ. Фото: пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поддержал инициативу по созданию на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова межвузовской дискуссионной площадки. Предложение прозвучало на встрече Олега Лавричева с руководством и студентами вуза.

Олег Лавричев высоко оценил опыт международной деятельности НГЛУ и выразил готовность сотрудничать с вузом в вопросах молодежной политики. Планируется, что на дискуссионной площадке, которая будет частью проекта «Точка кипения», стартующего в вузе осенью, представители студенческого сообщества смогут обсуждать с депутатами городской Думы актуальные проблемы развития Нижнего Новгорода.

Как сообщила ректор НГЛУ Жанна Никонова, опыт организации данной дискуссионной площадки университет будет транслировать на всю страну с помощью платформы федерального Агентства стратегических инициатив Leader ID.

«Я всегда открыт для диалога, особенно с молодежью. При городской Думе существует Молодежная палата, куда входит ровно столько же человек, сколько депутатов в городском парламенте – 35. Кроме того, создан Городской совет молодежи – это расширенная площадка для реализации инициатив и проектов разного характера: культурного, социального, нормотворческого. Буквально недавно прошел Форум молодежных нормотворческих инициатив, на котором ребята обсудили с депутатами свои предложения по улучшению жизни в городе», – рассказал Олег Лавричев.

«Обязательно стремитесь к чему-то высокому и большому. Есть такая хорошая поговорка: «Цельтесь в Луну! Даже если промахнетесь, все равно, окажетесь среди звезд». Возьмите этот принцип на вооружение», – призвал студентов Олег Лавричев.

В рамках встречи Олег Лавричев рассказал студентам о работе депутатского корпуса и ответил на их вопросы. Авторам трех лучших вопросов Председатель городской Думы вручил книгу «Нижний Новгород – город трудовой доблести».