Десятый кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в эти выходные

В рамках «Кулинарного шоу» гости смогут поучаствовать в приготовлении блюд.

Крупнейший кулинарный фестиваль Нижегородской области «Арзамасский гусь» состоится 22 мая на территории профилактория «Морозовский» в Арзамасском районе. Программа включит кулинарные мастер-классы, музыкальный концерт, мастер-классы по старинным русским ремеслам и продлится с 12:00 до 23:00.

Главное событие кулинарной части фестиваля – проведение «Кулинарного театра» – серии профессиональных мастер-классов, которые проведут лучшие повара страны из Москвы, Рязани, Костромы, Кирова, Ярославля, Владимира и Нижнего Новгорода. Это заинтересует гурманов, блогеров, журналистов и начинающих поваров.

В рамках «Кулинарного шоу» гости смогут поучаствовать в приготовлении блюд. «Кулинарное шоу» отличается размахом, огромными порциями и является поистине народным пиром, где каждый сможет сытно поесть яства, приготовленные лучшими поварами страны. В этом году гости смогут отведать борщ, калью, полбу с дичью, пиццу на дровах и, конечно, гуся!

Также пройдет уже традиционный конкурс барбекю, в котором любители и профессиональные повара соревнуются в приготовлении мяса на открытом огне.

В течение дня будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества Центра ремесел Арзамасского района. Гости смогут приобрести памятные сувениры и поучаствовать в мастер-классах по гончарному ремеслу, золотной вышивке, плетению лаптей из лыка, ткачеству и другим традиционным ремеслам.

Музыкальную часть фестиваля представят фольклорные исполнители и ансамбли Нижегородской области: ансамбль казачьей песни «Казачий хутор», ансамбли «Пэчворк», «Водоватовские ребята», «Околица» и другие. В 19:00 на сцену выйдет фолк-исполнительница Майя Балашова. В 20:00 для гостей выступит нижегородская кавер-группа «Каштаны iz Berlina». Завершит музыкальную часть концерт группы «IOWA».

Впервые в концертной программе примут участие иностранные гости: студенты нижегородских вузов, представители 20 стран. Они подготовят творческие номера и выступят на главной сцене фестиваля.

В финале праздника гостей ждут шоу «Спуск гуся» на воду Морозовского озера и праздничный салют.