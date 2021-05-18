Нижегородский водоканал списал нижегородцам почти 5 миллионов пеней

650 человек приняли участие в акции Нижегородского водоканала «Прощайте, пени»

650 человек приняли участие в акции Нижегородского водоканала «Прощайте, пени», в ходе которой нижегородцы и жители Кстовского района могут списать образовавшиеся пени за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. В общей сложности они оплатили задолженность на сумму более 7 миллионов рублей. Сумма списанных Нижегородским водоканалом пеней составила 4,8 млн рублей.

Для участия в акции необходимо оплатить имеющуюся задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения до 30 июня 2021 года без учета накопленной суммы пени. Затем направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала. Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,

- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru,

- Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,

- обратиться в офис предприятия лично до 23 июля 2021 года (по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты).

Начальник службы по подготовке документации и досудебной работе АО «Нижегородский водоканал» Наталия Палинина отмечает, что большинство участников при подаче заявлений предпочитают использовать электронную форму взаимодействия.

- Подача заявлений через личный кабинет и электронную почту удобен, поскольку нижегородцам не приходится тратить время на дорогу до абонентского центра и стоять в очередях. Кроме того, это оказалось важным и с точки зрения безопасности в период пандемии коронавируса.

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе «Абонентам». Акция распространяется на долги по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе.