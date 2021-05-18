Строительство новой школы в Дзержинске обсудили на выездном совещании

В настоящее время завершается строительство семи из девяти блоков здания школы. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

17 мая глава Дзержинска Иван Носков совместно с председателем Думы города Викторией Николаевой, депутатским корпусом, сотрудниками администрации города и представителями строительной компании провел рабочее совещание на площадке по строительству новой школы.

В настоящее время завершается строительство семи из девяти блоков здания школы, на двух из них ведется возведение третьего этажа. Последним этапом будет возведен четвертый блок, где будет располагаться переход между корпусами школы. Как доложил начальник участка ООО "Комплексстрой" Дмитрий Агафонов, в настоящее время ведется один их сложных этапов строительства – возведение очередного монолитного перекрытия между 2 и 3 этажами.

«Согласно проекта мы используем одну из самых дорогих технологий – монолитный каркас, позволяющих сделать здание более устойчивым и надежным. Это важно для Дзержинска, где существует проблема карстовых провалов, - сказал Дмитрий Агафонов. - При возведении каркаса выполняется монолитный пояс, который заливается по возведенным стенам из силикатного кирпича, на который упираются плиты».

Отметим, что данная технология применяется при строительстве школ Дзержинска впервые и позволит повысить уровень надежности и безопасности здания в целом. Согласно плану уже в октябре текущего года планируется закрытие теплового контура объекта и начало отделочных работ.

«Депутаты ранее ставили задачу по ускорению строительства этой школы, так как она востребована в Дзержинске. Однако жизнь вносит свои коррективы. Есть конструктивные и технологические задачи и требования, которые не всегда позволяют ускорить темпы строительства. С учетом последних трагических событий в Казани, мы понимаем, что стоит ожидать пересмотра стандартов организации системы безопасности в школах. Ускорение процесса не должно идти в ущерб качеству и безопасности детей. Именно это в первую очередь сейчас интересует всех дзержинцев», - сказал депутат Думы города Александр Терентьев.

«Убедился, что работы проводятся согласно утвержденного нами графика. Строители не экономят на материалах и соблюдают технологический процесс. Перед нами сейчас стоит принципиальный вопрос: сокращать сроки строительства или нет, но для этого важно объективно оценить все аспекты. Мне важно было услышать сегодня мнение коллег, депутатского корпуса и конечно строителей, - подвел итоги выездного совещания глава Дзержинска Иван Носков. - Для нас остается принципиально только качество выполнения работ, а не погоня за сроками. В целом я рад, что мы нашли взаимопонимание с депутатами, строителями и отказались от популистских шагов в пользу качества и безопасности. Мы получим не только современную красивую школу – Город наук, но и новый перспективный район для жизни».

Как отметил глава города, уже пересмотрены правила обеспечения безопасности в школах на федеральном уровне и проект может перетерпеть небольшие изменения.

Кроме того, в настоящее время администрацией города ведется проектирование автомобильной дороги для обеспечения транспортной доступности объекта. Согласно проекту планировки и межевания территории в данном районе помимо школы планируется строительства детского сада и Центра адаптивных видов спорта. Все эти объекты вошли в программу развития города к 100-летию – «Программа-100».