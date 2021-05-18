Столетние запасы соли обнаружили в ходе уборки «Квартала 1833» в Нижнем Новгороде

Этой глыбе соли около ста лет или даже больше. Фото: Анна Давыдова

Вековые запасы соли обнаружили во время уборки исторического «Квартала 1833» в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в Facebook рассказала градозащитница Анна Давыдова.

В минувшую субботу, 15 мая, на территории в границах улиц Горького и Решетниковская, а также переулка Гранитный проходил масштабный субботник. Там снесли старые сараи, затем общественники разгребали горы ненужного хлама, как вдруг наткнулись на необычную находку.

- Я и не поняла сначала, что это за громадная серая глыба... крепкая, прочная. Подумала, что бетон или цемент, - рассказала Анна Давыдова. - А это оказались запасы СОЛИ!

Градозащитница сделала предположение, что этим запасам соли лет сто или даже больше. Вероятно, что в сарай соль заспыли, внутри она лежала без какой-либо упаковки.

- Соль - это главный помощник в деле борьбы с голодом и сохранения продуктов для человека века 19 и далее вглубь веков. Ещё был вариант от тех, кто знает быт, что солью прикармливали скотину! Знатоки, у вас какие варианты? – поделилась нижегородка.

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