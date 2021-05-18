Движение по улице Алексеевской в Нижнем Новгороде перекроют 19 мая

Перекрытие дороги. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта по улице Алексеевской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 14:00 до 21:00 19 мая 2021 года. Запрет на проезд транспорта связан с проведением XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что 15 мая на стадионе «Нижний Новгород» состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».Масштабное мероприятие включало в себя визуальное и световое шоу, выступление танцоров, запуск фейерверков и концерт Антона Беляева и группы Therr Maitz.

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