Движение по улице Алексеевской в Нижнем Новгороде перекроют 19 мая

Перекрытие дороги. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Движение транспорта по улице Алексеевской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать с 14:00 до 21:00 19 мая 2021 года. Запрет на проезд транспорта связан с проведением XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, что 15 мая на стадионе «Нижний Новгород» состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».Масштабное мероприятие включало в себя визуальное и световое шоу, выступление танцоров, запуск фейерверков и концерт Антона Беляева и группы Therr Maitz.
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