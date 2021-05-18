В 24 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 116 248 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 50 636 зараженных, а остальные 65 612 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 557 человек) и на Бору (5 753 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (115 человек) и Спасском районе (167 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 363
Ленинский – 7 691
Советский – 7 150
Московский – 5 387
Канавинский – 5 247
Сормовский – 5 247
Приокский – 3 900
Нижегородский – 3 651
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