В 24 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 116 248 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 50 636 зараженных, а остальные 65 612 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 557 человек) и на Бору (5 753 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (115 человек) и Спасском районе (167 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 363

Ленинский – 7 691

Советский – 7 150

Московский – 5 387

Канавинский – 5 247

Сормовский – 5 247

Приокский – 3 900

Нижегородский – 3 651

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!