Ещё 135 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 18 мая 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 116 248 человек. За последние сутки было выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 93 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 111 475 жителей региона.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 431 - за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 430 человек), Санкт-Петербург (772 человека), Московская область (709 человек), Ростовская область (200 человек), Воронежская область (142 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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