Глеб Никитин опроверг передачу части Щелоковского хутора под ИЖС

Нижегородцы пожаловались на передачу участка земли Щелоковского хутора под проведение индивидуальной жилой застройки. С этим вопросом напрямую к главе региона Глебу Никитину в комментариях его Instagram-аккаунта обратилась пользовательница с ником «boiko9939».
- До Щелковского хутора добрались, значит, да? Или это нормально, по-вашему, оттяпать целый кусок от парка под ИЖС? – возмутилась девушка.
Губернатор, в свою очередь, эту информацию опроверг и сказал, что разрешения на строительство объектов ИЖС на этой территории не выдавалось.
- Если у вас есть документальные факты, пришлите их в директ, разберёмся, - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде могут заменить экобрусчатку после истечения гарантийного срока.
- Брусчатка пока на гарантии, после ее окончания будем рассматривать вопрос о замене, - сообщил глава Приокского района – Михаил Шатилов.
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