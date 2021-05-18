Убыток нижегородских муниципальных предприятий вырос до 469,6 млн рублей за 2020 год

Совокупный убыток муниципальных предприятий Нижнего Новгорода за 2020 год составил 469,6 миллионов рублей. Снижение прибыли было вызвано пандемией и режимом повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Необходимо упомянуть и то, что деятельность некоторых муниципальных предприятий была и вовсе приостановлена. В частности, с 28 марта 2020 года не работали такие МП, как «Автозаводский парк», «Нижегородские бани» и «Дворец бракосочетания Автозаводского района».

Транспортным предприятиям «Нижегородское метро», «Нижегородэлектротранс» и «Нижегородпассажиравтотранс» пришлось перевозить пассажиров в режиме выходного дня.

Кстати, чтобы поддержать организации, которые пострадали от распространения COVID-19, были разработаны специальные антикризисные планы.

Так, субсидии на выплату зарплат и оплату ЖКХ получили МП «Автозаводский парк» (2,6 миллиона рублей) и МП «Нижегородские бани» (1,4 миллион рублей). МП «Нижегородские бани» получили субсидию в 9,5 миллионов рублей, средства выделили из резервного фонда правительства.

Свыше 1,1 миллиарда рублей нижегородские власти направили на поддержку транспортных предприятий. МП «Нижегородпассажиравтотранс» получило субсидии на 108,9 миллионов рублей из бюджета Нижнего Новгорода и 409,2 миллионов рублей из бюджета области.

В свою очередь, МП «Нижегородское метро» выделили 72,9 миллиона рублей из городского бюджета, а также 173 миллиона рублей из областного. МП «Нижегородэлектротранс» досталось 234 миллиона рублей и 146 миллионов рублей из бюджетов города и области соответственно.

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