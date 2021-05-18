ЛУКОЙЛ поддержал школу шахмат в городе Кстово

Директор школы выразил слова признательности. Фото: предоставлено "КП"

17 мая спортивную школу № 2 (шахматная школа) города Кстово посетили представители Компании «ЛУКОЙЛ» - начальник Управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ», заместитель председателя Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского Союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич и заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень

В ходе визита гости оценили качество выполненных работ - косметического ремонта учебных классов, которые были проведены благодаря поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Директор школы выразил слова признательности и вручил Антону Александровичу благодарственное письмо за оказанную благотворительную помощь в проведении ремонта МБУ «СШ №2», после чего Антон Гребень и Юрий Станкевич пообщались с юными шахматистами, а также разыграли шахматную партию.

«Кстово - город спорта и шахматы здесь очень популярны. С каждым годом число занимающихся в школе растет, а занятия становятся все более интересны для юных кстовчан, так как эта игра полезна, она формирует логическое мышление и тренирует память. Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно поддерживает шахматную школу, для того чтобы в обновленных классах детям было комфортнее получать знания и становится победителями на международных аренах» - отметил Антон Гребень.

Ранее, благодаря поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в школе были выполнены работы по замене окон и светильников в классах.